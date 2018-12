EsslingenDas Geschenk wurde von den kleinen und größeren Hobbykickern bejubelt, von den Anwohnern aber von Anfang an beschossen: Das Minispielfeld mit Kunstrasen-Belag und grünen Banden unterhalb der Seewiesenschule ist eines von mehr als 1000 seiner Art, die der DFB mit Einnahmen aus der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in den darauf folgenden Jahren übers Land verteilt hat. Jetzt soll es nach rund zehn Jahren umziehen. Ans Schelztor-Gymnasium am Rand des Stadtteils.

„Ein wichtiges Kriterium für die Subvention des Minispielfelds war die Zusage der Betreiber, dass die Plätze täglich für einen möglichst langen Zeitraum zugänglich sind. Deshalb