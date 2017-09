Anzeige

Esslingen (biz) - Die Stadt hat ihr großes, der Stadtteil sein kleines Bürgerfest: Der Zollberg feiert vom 15. bis 17. September. Und begeht dabei auch noch ein Jubiläum: Denn das Zollberg Bürgerfest geht zum 25. Mal über die Bühne. Der Zollberg Förderverein lädt alle Bürgerinnen und Bürger zum Mitfeiern auf dem Gelände der Württembergischen Landesbühne in der Neuffenstraße ein. Los geht es am Freitag, 15. September, ab 18 Uhr im Jugendtreff t1 in der Traifelbergstraße, wo ein Name für einen neuen Raum gesucht wird. Am Samstag, 16. September, geht es dann um 9 Uhr mit einem Jubiläums-Flohmarkt mit Bewirtung los, bevor dann um 14