Esslingen Der seriöse Banker-Look ist out. Anzug, Krawatte, weißes Hemd – damit fällt Marc Grün in der Start-up-Szene auf wie ein bunter Hund. Denn die Existenzgründer sind smart, sporty und tragen Sneakers. Doch der Leiter des städtischen Amts für Wirtschaft steht zu seinem soliden Outfit, denn er hat mehr zu bieten als reine Äußerlichkeiten. Zusammen mit Daniela Gorka, der Esslinger Innovationsmanagerin, möchte er in der Küferstraße in Esslingen den Startschuss für Start-up-Unternehmen geben. Dort sollen motivierte Macher mit innovativen Ideen günstige Büroräume für ein begrenztes Zeitfenster bekommen.

Dynamischen Existenzgründern ein starres