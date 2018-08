EsslingenKlara schlägt ein Rad auf der Wiese und führt dann stolz ihren Handstand vor. Die 9-Jährige macht eigentlich Leichtathletik beim TSV Berkheim – in den letzten Tagen hat die Berkheimerin, die nach den Sommerferien in die vierte Klasse kommt, aber noch ganz andere Sportarten ausprobiert und auch sonst viel erlebt. Bereits zum dritten Mal hat sie an dem Kinderferienprogramm des TSV Berkheim teilgenommen.

Jeden Tag von acht bis 16 Uhr sind die Kinder beschäftigt. Sie spielen Olympiade, machen eine Schnitzeljagd durch den Wald und Ausflüge in die Umgebung – und werden auch noch verpflegt. Kein Wunder, dass man dieses Jahr schnell sein musste,