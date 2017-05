Die Stadtwerke Esslingen (SWE) treiben ihr Engagement auf dem Feld der regenerativen Energie weiter voran. Das betrifft sowohl den Ausbau von Nahwärmenetzen und damit den Einsatz von Blockheizkraftwerken mit Kraft-Wärme-Kopplung als auch die weitere Beteiligung an Solar- und Windparks. Darüber hinaus gehen die SWE mit einem neuen Angebot auf dem Markt, indem sie für Hausbesitzern, die eine Photovoltaikanlage betreiben, Batteriespeicher anbieten. So kann der selbst erzeugte Strom in Zeiten sinkender Einspeisungsvergütungen auch selbst genutzt werden.

Anzeige /* */ var w =