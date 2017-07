Sie zaubern rhythmische Ball-Kaskaden in die Luft, lassen zwei Diabolos gleichzeitig in einer Schnur surren, zeichnen mit wirbelnden Keulen Bilder in den Himmel und schlagen ein ums andere Mal der Schwerkraft ein Schnippchen. Wenn sich derzeit bei schönem Wetter jeden Dienstagabend der offene Jongliertreff „Schlummbumm“ des Jugendhauses Komma im Maille-Park trifft, riskiert so mancher Spaziergänger einen neugierigen Blick. Und für die sehenswerten Kunststücke mit Bällen, Stäben und Reifen gibt es immer mal wieder spontan Applaus.

