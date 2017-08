24 Jahre lang hat er das Ristorante Reichsstadt zu einer „Oase italienischer Lebensfreude in Esslingen“ gemacht - nun sagt Salvatore Marrazzo seinem Stammhaus am Rathausplatz Lebewohl. Dass seine Tage dort gezählt sind, hatte sich schon länger herumgesprochen. Nun soll alles ganz schnell gehen: Weil die Stadt nach einer Brandschutzbegehung die Gästezahl auf 100 limitiert hat, wird Marrazzo die Lichter bereits am heutigen Samstagabend ausknipsen. Dass ihm der Abschied auch das eine oder andere Tränchen in die Augenwinkel treibt, gibt er gerne zu: „Wenn man ein Restaurant so lange mit so viel Herzblut betrieben