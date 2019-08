EsslingenFür den jungen Mann in schmutziger Arbeitskleidung ist es eine Herausforderung. Zögernd nähert er sich der Gruppe von Frauen und Männern, die in sauberer Kleidung intensiv miteinander sprechen und dabei den engen Bürgersteig versperren. Fragend schaut er in die Runde, und tatsächlich öffnet sich ihm eine kleine Gasse, die sich augenblicklich wieder schließt, nachdem er durchgegangen ist.

Einer aus der Gruppe hat Karten, eingeschweißt in Klarsichtfolie, also auch gut für Schlechtwettertage. Aber an diesem Freitag ist es sommerlich warm und trocken. Trotzdem tragen einige Männer Anzugsjacken, Bürohemden und schwarze, geschlossene