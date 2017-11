Anzeige

Kinder und Politik: Passt das überhaupt zusammen? Am Donnerstag haben rund 50 junge Esslinger gezeigt, dass das kein Widerspruch sein muss. „Sie haben sehr viele vernünftige Ideen“, lobte Stadtrat Klaus Hummel die Kinder, die an der Veranstaltung „Rechte und Wünsche von Kindern in der Politik“ im Rahmen der Kinderbiennale teilnahmen. Sie diskutierten mit den Stadträten Brigitte Häfele, Gabriele Kienlin (beide Grüne) und Klaus Hummel (SPD) im Alten Rathaus über ihre Wünsche.

Die Kinder sind gerade einmal zwischen sieben und zwölf Jahre alt, können aber genau sagen, wo bei ihnen der Schuh drückt. Am