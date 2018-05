EsslingenWelche Spuren hinterlässt einer, der geht, am Ende seines Berufslebens? Wie bleibt er Vorgesetzten, Mitarbeitern und Weggefährten in Erinnerung? Das erfuhr Dietmar Bauer-Sonn, als er am Mittwoch im Beisein von etwa 120 Gästen in der Johanneskirche Esslingen nach 36 Dienstjahren von der Diakonie in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Den Einstieg bei der Diakonie schaffte der gelernte Verwaltungswirt und studierte Sozialpädagoge 1982 in der Bezirksstelle Esslingen. Sieben Jahre später stieg er zum Geschäftsführer auf. „Ich bin eben ein Helfertyp“, begründet Bauer-Sonn seine Berufswahl. „Meine christliche Prägung und meine soziale Ader haben