Kreis EsslingenEine Schneedecke wurde an keinem Tag verzeichnet, stellen die Meteorologen vom Stuttgarter Schnarrenberg lapidar fest. Kein Wunder, denn immerhin war der vergangene Monat deutlich zu warm, dazu etwas zu nass und sehr sonnig. Tatsächlich hat sich der März von seiner besten Seite gezeigt, der Frühling hat sich standesgemäß eingeführt mit warmen Temperaturen und viel Sonne. So ist die Vegetation geradezu explodiert, viele Menschen zog es hinaus in die Natur. Was nun der für seine Wankelmütigkeit bekannte April bringt, wird man sehen. Aber auch der hat zumindest ganz am Anfang mit frühlingshafter Stimmung überzeugt.

Mit einer