Die Via - der Name ist kurz und knapp. Gar nicht so knapp bemessen war hingegen die Zeit, bis der Titel für das neue Einkaufszentrum auf dem Karstadt-Areal gefunden war. Denn die Frankfurter Agentur Urban Media Project hat sich intensiv mit der Stadt, ihrer Geschichte und dem Selbstverständnis ihrer Bewohner auseinander gesetzt, bevor sie ihre Vorschläge unterbreitet hat. Ein aufwendiges Verfahren, das sich über drei Monate hingezogen hat.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w