Esslingen Mit dem Luftangriff auf Esslingen kam der Krieg am 10. März 1918 an die Heimatfront. „Die Bedrohung ihrer Städte aus der Luft war für die Menschen des Ersten Weltkrieges ein völlig neues, und gerade deshalb umso bedrohlicher erlebtes Phänomen“, erklärt Winfried Mönch. Der promovierte Historiker ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Wehrgeschichtlichen Museum in Rastatt und hat sich mit dem Bombenangriff auf die einstige Reichsstadt beschäftigt.

Am 10. März 1918 wurde in Esslingen und Stuttgart gegen 11.20 Uhr Luftalarm gegeben. Im Anflug waren zehn leichte britische Bomber, einmotorige Doppeldecker, die mit je zwei Mann Besatzung drei