„Für einen Moment hat mich in der Aula dann doch ein mulmiges Gefühl beschlichen. Da saß ich nämlich damals über dem Mathe-Abitur und mir fiel partout nichts ein“, erzählte Rita Bräutigam am Freitag bei der Begrüßung ihrer ehemaligen Klassenkameradinnen im Esslinger Theodor-Heuss-Gymnasium (THG). Vor 40 Jahren hatte eine 30-köpfige Mädchenklasse dort das Abitur gemacht, und 17 von ihnen kamen am Wochenende in Esslingen zusammen, um gemeinsam in Erinnerungen zu kramen. Michael Burgenmeister, der Schulleiter des THG, empfing die Gruppe an der Schule und führte sie durch das Gebäude. Rita Bräutigam, die in Ostfildern