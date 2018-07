EsslingenHerbert Renz-Polster ist ein Evoluzzer. Von einer autoritären, distanzierten Erziehung hält der Kinderarzt ebenso wenig wie von übereifrigen Helikopter-Eltern. Stattdessen will der vierfache Familienvater Kinder verstehen. Den Schlüssel dazu meint er in der Jahrtausende langen Entwicklungsgeschichte der Menschheit gefunden zu haben. Als Erziehungsratgeber versteht sich der gebürtige Waiblinger trotzdem nicht: Eltern trägt er keine To-do-Liste auf; stattdessen will er ihnen die Gelassenheit im Umgang mit ihrem Nachwuchs zurückgeben. Den Lachern der 300 Gäste in der neu eröffneten Zentrale der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen in der Esslinger