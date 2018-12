Albano Sperlich (28) und seine Frau Shirlain (21) sind beide in Puppenspielerfamilien aufgewachsen. Er stammt aus Esslingen, sie aus Passau, heute ist ihr Lebensmittelpunkt in Frickenhausen. Von dort aus geht die junge Familie - Sohn Tyron ist 15 Monate alt - immer ab März auf Tournee. „Wir spielen dann bis Oktober in der Regel in etwa 25 Städten im Kreisgebiet und den angrenzenden Landkreisen“, erklärt Albano Sperlich. 2005 hat er den Schaustellerbetrieb, zu dem neben dem beheizbaren Theaterzelt mit 200 Plätzen auch ein Nostalgiekarussell, eine Hüpfburg und Ponys gehören, von den Eltern übernommen.