EsslingenAm Horizont leuchten rote Bremslichter, alles verschwimmt. Stau soweit das Auge reicht – jeden Tag, beinahe zu jeder Tageszeit, an unzähligen Stellen in der ganzen Region. Ein wahrer Albtraum für Berufspendler, die dringend zum Arbeitsplatz müssen, stattdessen aber täglich aufs Neue in einer der vielen Blechlawinen feststecken. Egal ob auf der A 8, den umliegenden Bundesstraßen (B 10, B 313, B 27) oder im Stadtgebiet von Esslingen: Es staut sich überall und gefühlt wird es von Jahr zu Jahr immer schlimmer.

„In den Monaten November und Dezember ist das Verkehrsaufkommen bei uns traditionell am höchsten“, sagt Gerhard Gorzellik, der Leiter