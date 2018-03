Der "Falken" bleibt erhalten

Esslingen (cid) - Es gibt eine Zukunft für den „Falken“ in Esslingen. Der Abriss des ehemaligen Gasthofes in der Bahnhofstraße ist vom Tisch, nachdem sich die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen nun doch für den Erhalt des Gebäudes aus dem Jahr 1860 entschieden hat. Die Sanierung soll sich eng am historischen Vorbild orientieren und gleichzeitig die funktionalen Anforderungen einer Bank erfüllen