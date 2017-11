Anzeige

Esslingen (red) - Weihnachten kann kommen: Heute Morgen gegen acht Uhr rückte der Kran an und hievte die etwa 16 Meter hohe Nordmanntanne vor das Esslinger Rathaus. Der Weihnachtsbaum wurde von einem Berkheimer Privathaushalt gespendet. Am Nachmittag wurde die Beleuchtung an die grünen Zweige angebracht, damit die Tanne pünktlich zum Start des Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarktes am 28. November in voller Pracht strahlen kann.