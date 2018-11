EsslingenFackeln erleuchteten den trüben Spätnachmittag, als der „Herold“ auf der Bühne in der Mitte des Marktplatzes in seine Fanfare blies, um die Eröffnung des Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkts einzuläuten. Der Markt geht dieses Jahr wieder mit bis zu 200 Marktständen und einem täglichen Kulturprogramm mit mehr als 500 Programmpunkten an den Start. Tanzende Gaukler, der alten Schmiedekunst mächtige Handwerker, zeitgenössische Musiker und weitere skurille Charaktere warten mit ihren Talenten darauf, die Besucherinnen und Besucher in der Esslinger Innenstadt ins nicht ganz so finstere Mittelalter zu versetzen. Das ist altbekanntes Programm,