EsslingenEine echte Saure-Gurken-Zeit – aber nicht im heute oft gebrauchten Sinne – waren für Helmut Hengstenberg, den ehemaligen Chef des gleichnamigen Familienbetriebes, in seiner Jugend die Sommerferien. Dann nämlich packte er zusammen mit vielen erwachsenen Saisonkräften bei allem an, was mit Gurken zu tun hatte. „Das bot sich irgendwie an“, sagt der heute 84-Jährige mit einem Lächeln. Schließlich wurde der Betrieb Anfang der 1950er-Jahre von seinem Vater und Großvater geführt. Mit 15 half er zum ersten Mal in der Fabrik mit. Vier oder fünf Sommer lang besserte Hengstenberg so sein Taschengeld auf. „Ich war beim Ausladen und beim Sortieren der Gurken