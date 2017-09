Anzeige

Von Melanie Braun

In der Mittleren Beutau herrscht großer Aufruhr. Schon kurz nach 8 Uhr haben sich am Freitagmorgen Dutzende Anwohner in der Gasse zusammen gefunden. Manche haben sich extra frei genommen, um am Vormittag hier sein zu können. Denn die Stadt hat an diesem Tag etwas Ungewöhnliches vor: Sie macht eine Testfahrt mit einem Linienbus durch die Altstadtgasse. Damit will sie herausfinden, ob es möglich wäre, den Busverkehr hier hin umzuleiten, wenn die Geiselbachstraße wegen Bauarbeiten im nächsten Jahr gesperrt wird.

Viele Anwohner sind in heller Aufregung. Sie halten das Vorhaben der Stadt für einen schlechten Scherz. In kleinen Grüppchen stehen sie in der Mittleren Beutau und malen sich aus, wie es wäre, wenn der Busverkehr tatsächlich durch ihre Straße fahren würde. Für die meisten ist das unvorstellbar: Ihre Gasse sei doch viel zu eng für die großen Linienbusse. „Da muss ich ja schauen, dass mir nicht die Nase abgefahren wird, wenn ich aus dem Haus komme“, sagt Ulrike Jahn-Sanner. Zudem sei die Mittlere Beutau eine Spielstraße, gibt eine andere Anwohnerin zu bedenken. Ihr zehnjähriger Sohn Henry, der oft zum Spielen auf der Straße ist, sagt: „Es wäre richtig blöd, wenn hier alle 15 Minuten ein Bus käme“ – zumal auch zwei Schulwege durch die Gasse führten.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Auch um ihre Häuser machen sich die Leute Gedanken: Sie sorgen sich, dass durch die zusätzlichen Erschütterungen Risse entstehen. „Sonst ist man beim Denkmalschutz immer sehr aktiv, nicht mal die Farbe der Häuser dürfen wir bestimmen“, sagt Alexander Jäger. Aber wenn es darum gehe, dass mehr als 60 Busse am Tag durch die Gasse fahren sollen, bleibe der Denkmalschutz auf einmal außen vor. Ganz besonders ärgert ihn – und viele seiner Nachbarn – jedoch die Informationspolitik der Stadt. Man habe lediglich ein Schreiben mit dem Hinweis auf einen Fahrversuch erhalten, jedoch kein Wort darüber, was es damit auf sich habe. Schließlich gehe es den Anwohnern auch nicht nur um Eigeninteressen: Man sei bereit, eine Lösung zu finden – aber im Dialog.

Vorerst aber setzen sich die Anwohner für ihre eigenen Interessen ein. Sie haben sich auf den Fahrversuch vorbereitet: An verschiedenen Stellen in der Altstadtgasse liegen Zettel, auf denen Sätze stehen wie „Fußweg? Der ist wo?“ oder „Keine Busse in der Beutau“. An einer Stelle hängt gar ein Protestplakat quer über die Straße, auf einem anderen wird mit großen Lettern klar gestellt: „Hier spielen Kinder.“ Einige jüngere Anwohner haben einen kleinen Tisch vor ihr Haus gestellt, an dem sie demonstrativ frühstücken. „Wir essen auch abends oft hier draußen“, erzählt Melanie Preindl. Das Leben finde viel auf der Straße statt.

Als der Bus gegen 9 Uhr kommt, beeilen sich alle, schnell zur Abzweigung der Mittleren Beutau von der Geiselbachstraße zu kommen. Die Stelle ist die erste Herausforderung für den Busfahrer: Beim ersten Versuch bleibt das große Gefährt fast an einer Mauer hängen. Der Bus muss zurückgesetzt und neu auf den Weg gebracht werden. Nachdem zwei Blumenkübel zur Seite geräumt worden sind, klappt es beim zweiten Versuch.

Die Anwohner beobachten das Schauspiel interessiert und begleiten es immer wieder mit Sprechchören wie „Kein Bus! Kein Bus! Kein Bus!“ oder „Wir wohnen hier! Wir wohnen hier!“ Dann quält sich der Koloss im Schneckentempo durch die enge Gasse – eskortiert von einem Wagen der Stadt sowie rund 50 Anwohnern. Obwohl Letztere gar nicht begeistert sind von einer möglichen Buslinie durch ihre Straße, ist die Stimmung – abgesehen von den sporadischen Sprechchören – recht entspannt. Manch einer schlendert mit einem Kaffee in der Hand hinter dem Bus her, andere wirken eher belustigt denn verärgert. Und immer wieder versucht der ein oder andere, den Bus mit kleinen Tricks aufzuhalten: Man tut etwa so, als sei man mitten auf der Straße in die Bedienung der Kamera versunken oder intensiv mit dem Handy beschäftigt.

Doch letztlich kommt der Bus heil auf der Augustinerstraße an. Was heißt das nun für die Stadt? „Wir wissen jetzt: Der Bus passt durch“, sagt Christian Völkel, Leiter der Verkehrsabteilung des Ordnungsamts, der die Testfahrt begleitet hat. Jetzt gelte es abzuwägen, ob hier mehrere Monate lang Linienbusse fahren können. Natürlich müsse man bedenken, dass es hier keine Fußwege gebe, die Sicherheit von Fußgängern und Kindern gewährleistet werden müsse und dass der Verkehr gut fließen solle. Aber auf der anderen Seite hätten die Bewohner im Norden der Stadt ein berechtigtes Interesse daran, dass ihre Kinder pünktlich zur Schule kommen. Und viele Alternativstrecken gebe es nicht. In den nächsten Wochen werde man nun darüber beraten.

Derweil haben die Anwohner schon einen Lösungsvorschlag: Ein Pendelbus könne die Leute von der Alexanderstraße zur Mittleren Beutau bringen. Dort könnten sie dann aussteigen und zu Fuß bis zur Augustinerstraße laufen – wo sie wieder in den Bus steigen könnten.

Sanierung der Geiselbachstraße

Baustelle: Für das kommende Jahr rechnet die Stadt mit einer mehrmonatigen Vollsperrung der Geiselbachstraße. Denn hier und an der unteren Krummenackerstraße muss nicht nur der Belag saniert werden, sondern es stehen auch umfassende Reparaturen des mehr als 100 Jahre alten Kanals unter der Straße ins Haus.

Umleitung: Das bedeutet, dass die Hauptverkehrsader vom Zentrum in die Stadtteile Rüdern, Sulzgries, Krummenacker und Neckarhalde gekappt wird. Nun sucht die Stadt händeringend nach einer Alternativroute, die den Verkehr während der Bauarbeiten aufnehmen könnte – immerhin fahren täglich tausende Autos durch die Geiselbachstraße.