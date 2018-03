Der Nebel lichtet sich nur langsam, und die Sonne scheint vereinzelt durch die Wolken, während der Wind die Blätter von den Bäumen weht. Für die Winterjacke ist es noch etwas zu mild und für die Jeansjacke schon zu kalt. Zu dieser Jahreszeit sieht man seit einigen Wochen wieder ein Kleidungsstück vermehrt auf den Straßen: den Poncho. In allen Läden der Stadt gibt es ihn in den verschiedensten Varianten zu kaufen.

Annette Grauer-Pratz, Inhaberin von Pratz Moden am Blarerplatz, kann den Trend in diesem Herbst nur bestätigen. „Im Moment kommt man an den Ponchos nicht vorbei“, weiß die Modefachfrau. „Wir