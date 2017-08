Esslingen erstmals Erster: Der von SKF mit Technik und Know-how unterstützte Rennstall fuhr in der Konkurrenz der 65 Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren den Sieg ein.

Esslingen erstmals Erster: Der von SKF mit Technik und Know-how unterstützte Rennstall fuhr in der Konkurrenz der 65 Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren den Sieg ein. Foto: SKF

(red) – Bei der Formula Student Germany auf dem Hockenheimring verwies der „Rennstall Esslingen“ in der Kategorie der Verbrennungsmotoren die Konkurrenz auf die Plätze. Die Leistung der Nachwuchs-Konstrukteure ist umso bemerkenswerter, als diesmal neben den Wertungsrichtern auch der Wettergott keinerlei Gnade kannte.

Die Formula Student Germany (FSG) ist ein internationaler Konstruktionswettbewerb für Studenten, der seit 2006 jährlich vom Formula Student Germany unter der Schirmherrschaft des Verein Deutscher Ingenieure ausgerichtet wird. Jedes Jahr im Spätsommer treffen sich Studenten aus aller Welt für fünf Tage am Hockenheimring, um in Formel-1-Atmosphäre ihre selbstkonstruierten Rennwagen miteinander zu messen und dabei Fachleuten aus Industrie und Wirtschaft deren Leistungsfähigkeit zu zeigen.

Hatten die anderen Teams zum Teil erheblich Probleme, lief beim „Rennstall Esslingen“, zu dem Esslinger Studierende gehören, alles wie geschmiert: Das von dem Schweinfurter Unternehmen SKF geförderte Team fuhr in der Konkurrenz der Verbrennungsmotoren den Sieg ein und ließ 65 Fahrzeuge hinter sich. Im vergangenen Jahr noch auf Rang 5, verwiesen die Esslinger die harte Konkurrenz aus Graz und Stuttgart diesmal auf die Plätze. „Wir können’s kaum glauben, dass wir’s tatsächlich geschafft haben“, so der begeisterte Kevin Engel von der „Sponsoring-Abteilung“ im Esslinger Rennstall, „das ist einfach Wahnsinn! Vielen Dank an alle, die uns dabei geholfen haben!“.

Eine Herausforderung war auch das Wetter: Schon wenige Tage vor Beginn der diesjährigen Formula Student Germany mussten viele Studis wegen herabstürzender Äste die Zeltplätze am Hockenheimring räumen. Und kaum waren die „statischen Disziplinen“, unter anderem die technischen Prüfungen, weitgehend abgeschlossen, schlug Petrus erneut zu: Wer die Freigabe zur Renn-Teilnahme erhalten hatte, musste meist durch strömenden Regen rasen – eine echte Herausforderung für Mensch, Maschine und Computer. Das galt umso mehr, als in diesem Jahr zum ersten Mal auch eine Konkurrenz für fahrerlose Fahrzeuge ausgetragen wurde. Die mit unzähligen empfindlichen Sensoren und Rechnern vollgestopften, eigenständig manövrierenden Autos mögen Nässe quasi „naturgemäß“ nicht. Insofern gelang es auch nur wenigen der 15 ambitionierten „Selbstfahrer-Teams“, sämtliche fahrerischen Prüfungen – Beschleunigungsrennen, Achter-Fahren, „TrackDrive“ mit zuvor unbekanntem Streckenverlauf – erfolgreich zu absolvieren.