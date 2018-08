Denkmaltag lenkt Blick nach Europa

Am Tag des offenen Denkmals geht der Blick in diesem Jahr auch nach Europa

„Entdecken, was uns verbindet“ lautet das Motto am Tag des offenen Denkmals am 9. September. Dabei geht der Blick auch nach Europa. In Esslingen warten fast 60 Veranstaltungen auf die Besucher.