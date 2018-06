EsslingenDie Diskussion über den künftigen Standort der Esslinger Stadtbücherei steht vor dem Abschluss – am Montag um 16 Uhr wird der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung entscheiden. Viele Befürworter eines Neubaus fürchten, dass eine Erweiterung und Modernisierung des Bebenhäuser Pfleghofs große Probleme aufwerfen könnte. Der Architekt Peter Schell, Vorsitzender der Architektenkammergruppe Stuttgart-Filder und ein Fachmann für modernes Bauen in historischen Gebäuden, hat sich im Bebenhäuser Pfleghof umgeschaut. Im Gespräch mit unserer Zeitung erläutert er, dass vieles, was in Esslingen als Problem benannt wird, in der Praxis oft sehr gut lösbar