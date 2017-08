Esslingen sieht sich gerne als eine Stadt des Jazz, und wer sich die lokale Szene anschaut, wird feststellen, dass dieser Ehrentitel verdient ist. Die Jazzbegeisterung hat in der einstigen Reichsstadt Tradition - schon in den 50er-Jahren fanden sich musikbegeisterte junge Leute hier zusammen, gründeten die ersten Bands und den Jazzkeller in der Webergasse. Dort gaben sich internationale Stars der Szene wie Ted Curson, Benny Bailey, Don Cherry, Ben Webster, Benny Waters und Lee Konitz ein Stelldichein, dort feierten Musiker wie Wolfgang Dauner oder die Mangelsdorff-Brüder ihre ersten Erfolge. Es gibt vieles, was