Seine Amtszeit währte zwar nur sechs Wochen. Doch leitete Emil Gottlieb Mackh in einer schwierigen Zeit die Geschicke der Stadt. Der gebürtige Esslinger gehörte zu der Abordnung, die den Amerikanern die Stadt übergeben hat und wurde am 30. April 1945 von der Militärregierung als Oberbürgermeister eingesetzt. Im Gegensatz zu anderen Stadtoberhäuptern erinnert an ihn aber weder eine Straße noch eine Brücke. Sein Name geriet zunehmend in Vergessenheit. Im Stadtarchiv kann man nun Einblicke in das Leben des promovierten Volks- und Staatswirtschaftlers gewinnen. Im Rahmen ihres Freiwilligen Sozialen Jahrs Kultur