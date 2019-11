Fridays for Future in Esslingen.

Fridays for Future in Esslingen. Foto: Hauenschild

Esslingen (red)Am Freitag, dem 29. November 2019, werden rund 100 Demonstrantinnen und Demonstranten im Rahmen der Umweltbewegung "Fridays for Future" in Esslingen am Neckar erwartet. Die Initiatoren der angemeldeten, öffentlichen Versammlung beabsichtigen einen Fußmarsch durch die Esslinger Innenstadt.

Der Aufzugsweg startet um 9.30 Uhr am Bahnhofsplatz und führt über die Fleischmannstraße, Bahnhofstraße, Neckarstraße, Ulmer Straße in die Maillestraße. Nach einer 30-minütigen Zwischenkundgebung auf der Kreuzung Maillestraße / Kiesstraße (Beginn etwa 10.00 Uhr) begeben sich die Aktivistinnen und Aktivisten in Richtung Ritterstraße durch die Fußgängerzonen (Innere Brücke, Rossmarkt, Bahnhofstraße und Fleischmannstraße) bis zum Bahnhofsplatz, wo gegen 11.30 Uhr eine Abschlusskundgebung geplant ist.

Es kann während der Demonstration und auch kurze Zeit danach zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.