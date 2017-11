Anzeige

Sie ist knapp 20 Zentimeter groß, sieht aus wie eine Banane, liegt tief in der Bauchhöhle und produziert Enzyme für die Verdauung und Hormone wie Insulin für die Blutzuckerregulierung. Wächst in der Bauchspeicheldrüse, von den Medizinern auch Pankreas genannt, ein bösartiger Tumor heran, wird er meist zu spät erkannt. Denn wenn die Betroffenen Beschwerden haben, rühren sie meist entweder von einem großen Tumor oder sogar schon von Metastasen her. 16 500 Menschen erkranken jedes Jahr in Deutschland an dem heimtückischen Bauchspeicheldrüsen- oder Pankreaskrebs -bei 90 Prozent von ihnen wird er erst diagnostiziert, wenn die Tumorzellen bereits über