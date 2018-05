EsslingenSeit November 2009 überspannt eine Bauruine die Berliner Straße ohne Funktion. Doch nun sind die letzten Tage des maroden und gesperrten Stegs an der Esslinger Frauenkirche angebrochen: Die einstige Fußgängerverbindung wird am Freitag und Samstag, 25. und 26. Mai, komplett beseitigt. Dafür wird es zwischen der Geiselbachstraße und der Kreuzung Mettinger/Berliner Straße eine Vollsperrung geben. Allerdings wird der Fußgängersteg nur eine von mehreren Baustellen sein, die während der Pfingstferien und teilweise auch in der Zeit danach die Geduld der Bürgerinnen und Bürger auf eine harte Probe stellen werden (siehe Beitrag