Die Uhren um 600 Jahre zurückdrehen und eintauchen in die mittelalterliche Welt der Gaukler, Marketender, Feuerschlucker, Märchenerzähler und Musikanten – damit hat das Esslinger Stadtmarketing in der Vorweihnachtszeit seit etlichen Jahren durchschlagenden Erfolg. Doch ist das Konzept langsam ausgelutscht. Statt immer wieder in eine der finstersten Periode der Neuzeit zu blicken, wird es Zeit für einen Perspektivwechsel. Reichsstadt-Mief ablegen, in die Zukunft schauen muss die Devise sein. Was läge näher, als die Besucher in ferne Galaxien mitzunehmen, in die Welt von Star wars? Weg mit den ollen Buden und dem Krimskrams, der überall zu haben ist. Der Marktplatz ließe sich wunderbar ummodeln in ein riesiges Raumschiff mit vielerlei Verzweigungen. Nicht nur die Amis wären verzückt. Aus der ganzen Welt würden die Fans nach Esslingen pilgern und staunen über die plötzlich so futuristische Stadt am Neckar. (hf) Quelle: Pixabay

Autofahrer, die unglücklicherweise regelmäßig im Esslinger Berufsverkehr unterwegs sind, kennen das Phänomen: Man folgt einem Bus, und plötzlich springen alle Ampeln wie von Zauberhand dirigiert auf Grün – selbst die Ampeln des Grauens, etwa an der Kreuzung Hirschlandstraße – Ecke Georg-Deuschle-Straße, wo tagtäglich tausende Autofahrer zu sinnfreien Standzeiten gezwungen werden und jede Menge toxische Abgase in die Oberesslinger Luft blasen. Ich frage mich, warum in Esslingen ständig über Frischluftschneisen schwadroniert wird, aber keiner auf die Idee kommt, die überflüssigen Ampeln abzubauen und die anderen zu modernisieren, damit sie den Verkehr fließen lassen, anstatt ihn zu bremsen. Manchmal, wenn ich an einer Ampel stehe und warte, stelle ich mir vor, ich hätte in meinem Auto so einen coolen Ampelschalter wie die Busfahrer. Sonderausstattung „Flying Traveller“: Bei Betätigung des Lichtsignalsteuerschalters springt die nächste Ampel zuverlässig auf Grün. Unrealistisch, klar. Aber man wird ja noch träumen dürfen. (gsc) Quelle: Pixabay

Ein bisschen mehr Rücksichtnahme bei den kleinen Dingen des Alltags – die täte uns allen gut. Und würde vielleicht gar so manchen chronisch zu hohen Blutdruck ganz ohne Betablocker kurieren. Da wäre zum Beispiel die nicht gerade hintermannfreundliche Unsitte, unmittelbar nach dem Ausstieg aus der Rolltreppe stehen zu bleiben, um sich erst mal zu orientieren. Oder die Gewohnheit mancher Bahnfahrer, nach dem Einstieg minutenlang den Gang zu blockieren, weil völlig überraschend genau jetzt die Platzreservierung vonnöten ist, die sich blöderweise irgendwo ganz unten im Koffer befindet. Oder die Unart, nicht einen, sondern gleich zwei oder drei Parkplätze in Anspruch zu nehmen, um besser aussteigen zu können. Ab und zu mitdenken kostet nichts. Ist aber für alle kostbar. (sto) Quelle: Pixabay

Ich wünsche mir vom Christkind zwei Straßenschilder mit absolutem Halteverbot. Als Anwohnerin der Esslinger Altstadt weiß ich seit geraumer Zeit, dass man sich damit - zumindest theoretisch - nicht nur eine Parkplatz freihalten, sondern auch noch viel Geld verdienen kann. Auf Bitte eines Möbelhauses, seinem 3,5-Tonner den Weg zu unserer Haustür zu ebnen, habe ich bei der Stadt eine Sondergenehmigung für die Lieferung beauftragt. So ein Papier kostet schlappe 46 Euro - Schilder nicht inbegriffen. Das machen private Schilderdienste, der von mir gewählte für weitere 131,50 Euro. Für einen halben Tag zwischen acht und 14 Uhr. Dass man sich damit auch tatsächlich Parkplätze vor dem Haus freihalten kann, ist allerdings nicht garantiert. Am betreffenden Tag stand ein kleiner Yaris ausgerechnet auf dem mittleren der drei abgesperrten Stellplätze. War dann doch nicht ganz so schlimm, da mir der LKW-Fahrer überraschenderweise erklärt hat, er parke ohnehin immer in der zweiten Reihe und dürfe das auch. Um beim nächsten Möbelkauf nicht wieder 200 Euro in den Sand zu setzen, wünsche ich mir zwar in erster Linie mehr Kaltschnäuzigkeit, die Bitten von Möbelhäusern und Anforderungen von Stadtverwaltungen einfach zu ignorieren. Da die aber nicht käuflich ist, hätte ich gerne die Schilder – und noch einen Abschleppwagen dazu. (biz) Quelle: Pixabay

Wie wäre es mit 100 neuen Windrädern auf dem Schurwald? Natürlich solche von der neuesten Bauart: dank hydraulischer Pumpen tagsüber versenkbar. Nachts, sofern es windet, tauchen die 200-Meter-Spargel dann zwischen den Baumwipfeln auf und liefern den Strom, den die Aichwalder, Lichtenwalder und Baltmannsweiler brauchen, um die Glotze laufen zu lassen. Nicht sofort verbrauchte Energie wird in großen Batterien gespeichert, selbstverständlich unterirdisch. So können die Schurwälder tagsüber kochen, Radio hören, sägen, bohren und schweißen. Diese Technik würde man so lange anwenden, bis die - dank Tarnfarbe - unsichtbaren Windräder erfunden sind. Ab 2035 kämen dann im Neckartal zwei weitere Rotoren dazu: direkt an die Altbacher Kamine montiert, sobald die zwei Kohlekraftwerke abgeschaltet sind. Für Verbrauchsspitzenzeiten müssten möglicherweise noch mehr Photovoltaikanlagen aufgestellt werden. Diese klappbaren Paneele, wie sie heute der Raumstation ISS verwendet werden, kann man vermutlich in naher Zukunft in jedem Baumarkt erwerben. (rok) Quelle: Pixabay