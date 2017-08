An diesem Mittwochnachmittag herrscht bei der Esslinger Waldheimfreizeit Ausnahmezustand: Die Waldheimolympiade steht an - der absolute Höhepunkt jeder Freizeit-Runde. Am 27. Juli startete die erste, Ende ist am 15. August. 280 Kinder zwischen sechs und 14 Jahren, verteilt auf 18 Gruppen, sind derzeit mit von der Partie. Insgesamt drei Wochen stehen Spaß und Action auf dem Programm, bevor die zweite Freizeitgruppe mit bislang 250 Teilnehmern ab 17. August das Waldheim in Beschlag nimmt.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w