Kres EsslingenEs wird langsam kälter. Die ersten Blätter an den Bäumen verfärben sich, die Sonne geht später auf und früher unter. Sonnenstunden gab es im August zu Genüge – im Sommermonat davon insgesamt 238,9. Die meisten Sonnenstunden am 22. August – 12,7 Stunden. Dass die Sonne häufig schien, merkte man auch an den Temperaturen: Mit einer durchschnittlichen Temperatur von 20,2 Grad war es, laut Deutschem Wetterdienst, um 2,3 Grad zu warm. Das ist gleichzeitig Platz sechs seit dem Aufzeichnungsbeginn. Auf Platz eins liegt noch immer der August 2003 mit einer Durchschnittstemperatur von 24,2 Grad. Doch nicht nur Sonnenbaden stand auf dem Programm: