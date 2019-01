TübingenDen Mittagstisch im Köngener Pfarrhaus zu decken, gehörte von Kindesbeinen an zur Aufgabe von Ursula Stöffler. „Das Mittagessen hat bei uns immer eine ganz wichtige Rolle gespielt. Da hat meine Mutter die Post vorgelesen, denn damals schrieb man ja noch Briefe. Und es wurde geredet, auch über Politik“, erzählt die 90-Jährige, die in Stuttgart geboren wurde, im Köngener Pfarrhaus aufgewachsen ist und heute in Tübingen lebt. Selten standen aber nur acht Gedecke auf dem Tisch. „Wir hatten immer sehr viel Besuch, sodass es ganz normal war, dass zwölf oder auch mal 15 Leute am Tisch saßen.“ Denn Pfarrer Eugen Stöffler und seine Frau Johanna, die im