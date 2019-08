EsslingenEinige ebenso trockene wie unfallfreie Schläge von Esslingens Erstem Bürgermeister Wilfried Wallbrecht, und das Fass gab den Gerstensaft preis. Damit war gestern Abend der erste „Esslinger Sommer“ offiziell eröffnet, wenngleich einige Gäste schon tagsüber in der Zeltstadt auf dem Marktplatz unterwegs waren. Vor dem Fassanstich hatte Wirtesprecher Salvatore Marrazzo die Gäste „auf dem schönsten Platz Deutschlands“ begrüßt und seine sieben Mitstreiter um sich versammelt. Ein kleiner Rückblick auf das Zwiebelfest durfte nicht fehlen, und so dankte Wallbrecht in Vertretung des urlaubenden Oberbürgermeisters Jürgen Zieger jenen Wirtsleuten, die das