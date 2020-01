EsslingenFast 100 Millionen Euro will die Stadt Esslingen in den kommenden fünf Jahren in die Schullandschaft investieren. Die Zahl nannte Oberbürgermeister Jürgen Zieger in seiner Rede beim Neujahrsempfang der Stadt am Dienstagabend. Zum Neujahrsempfang im Neckar Forum vor zahlreichen Bürgern der Stadt spannte Zieger einen großen Bogen von der allgemeinen Weltlage, die er eher pessimistisch interpretierte, zur Stadtpolitik, die er eher hoffnungsvoll darstellte.

In Zell soll ein Neubau die absackende Grundschule ersetzen, auf dem Zollberg wird das PCB-belastete Haupthaus der Realschule einem neuen Gebäude weichen. Zudem entsteht in der