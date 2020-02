EsslingenDer neue Bürgermeister Yalcin Bayraktar ist seit fast einem Monat im Amt – noch zu früh für eine 100-Tage-Bilanz. Aber die EZ hat herausgefunden, was sein Chef, Oberbürgermeister Jürgen Zieger ihm ins Lastenheft geschrieben hat. Das war gar nicht so schwer: Eine OB-Ansprache zum Amtsantritt enthielt die wesentlichen Punkte. Die EZ hat die Rede analysiert.

Verantwortlich ist Bayraktar für die Bereiche Schule, Ordnung, Kultur, Sport und Soziales.

In Esslingen ist die Schullandschaft stark in Bewegung. Die Eckpunkte der Schulentwicklung stehen fest – nun müssen sie noch umgesetzt werden. Es geht um die Grundschule in