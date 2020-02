Der Baum krächzt und wird immer kleiner. Alles passiert in nur wenigen Minuten.

Der Baum krächzt und wird immer kleiner. Alles passiert in nur wenigen Minuten. Quelle: Johannes M. Fischer

Jetzt ist der Baum schon fast so gut wie weg. Es läuft fast pefekt. Nur wenige Zweige fallen neben den Container. Umherliegende Zweige sammelt die Baumfälltruppe sofort auf. Quelle: Johannes M. Fischer

Die Riesenzange zwickt zuerst die Krone des Baumes ab und hievt sie anschließend in einen großen Container, wo sie zusmmengedrückt wird. Quelle: Johannes M. Fischer

Die Anwohner der Hirschlandstraße machen große Augen, auch die Fahrer im Stau, die sich am Morgen durch die die Straße quälen: Eine Mosterzange rückt an. Quelle: Johannes M. Fischer

EsslingenEin Baum braucht viele Jahre, um groß zu werden, aber nur wenigen Minuten, um aus dem Straßenbild zu verschwinden. Am Mittwochmorgen knickte eine riesige Zange einen Baum nach dem anderen um in der Hirschlandstraße. Die Stämme und Äste verschwanden anschließend in einem Riesencontainer. Geplant sind die Fällungen schon seit längerem, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Es trifft vor allem Linden. Die gefällten Bäume hätten große Trockenschäden oder seien überaltert und deswegen eine Gefahr für die Verkehrssicherheit, heißt es. Die gute Nachricht: Im Herbst werden neue Bäume gepflanzt. Im Folgenden eine Fotoreportage über die Fällungen (Fotoanordnung im Uhrzeigersinn).