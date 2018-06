EsslingenS

eit gestern ist das neue Kundencenter der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen in der Bahnhofstraße in Betrieb, doch dort wird keiner zuerst Kassen hinter dicken Glasscheiben entdecken. Stattdessen erwarten den Kunden vier Service-Inseln, von oben von jeweils einem eigenen rot-weißen Pilzkopf beleuchtet. Der fünfte Pilzkopf gehört zu dem, was die Planer und Handwerker als „Spanische Treppe“ bezeichnen. Auf ihr kann etwa der Nachwuchs platziert werden, während nebenan eine kleine Bankangelegenheit erledigt wird. Für etwas größere Angelegenheiten gibt es im großen Atrium zwei kleine Beratungsinseln mit Sitzgelegenheit, für noch größere