EsslingenDer Musiker mit der Rastafrisur hatte es ziemlich eilig. Er lief die Küferstraße entlang und fragte nach dem Evangelischen Gemeindehaus. Tatsächlich war er nur noch eine Gehminute entfernt. Er würde es schaffen.

Es war ein ständiges Kommen und Gehen im Gemeindehaus am Blarerplatz, wo am Samstag das interkulturelle Netzwerk „buntES“ sein internationales Herbst- und Kulturfest feierte. Herbst- und Kulturfest bedeutet in der Regel sehr viel Folklore für Augen und Ohren sowie Essen und Trinken für den Gaumen. Etwa 350 Gäste vergnügten sich am Sonnabend auf diese Weise, darunter zahlreiche Kinder. Es ist bereits das 18. Mal, dass das Fest in