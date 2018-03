Esslingen - Letzten Sonntag sind meine Frau und ich aus Richtung Berkheim über die Hammerschmiede nach Esslingen gelaufen. Es war gegen 17 Uhr. Plötzlich fragt mich meine Frau: „Du, was leuchtet denn da so?“ Ihr Blick war auf Hegensberg-Liebersbronn gerichtet. Einige Häuser leuchteten so grell, als ob sie in Flammen stünden. Ein paar Meter weiter war es dann klar: Das war die Sonne. Die Wolkendecke riss dann auch noch ein wenig weiter auf und übergoss den halben Berg mit Licht. Es schien unwirklich, wie hell es auf einmal geworden war. Wir hatten schon fast vergessen, wie es ist, wenn mal die Sonne scheint.

Am Dienstag war es dann sogar den