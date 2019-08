Esslingen Er ist der Herr des Geldes bei der Stadt Esslingen – Finanzbürgermeister Ingo Rust. Die Eßlinger Zeitung sprach mit ihm über die vom Gemeinderat in der vorletzten Sitzung vor der Sommerpause verhängte Haushaltssperre.

Haben Sie angesichts der Haushaltssperre schlaflose Nächte?

Wenn ich schlaflose Nächte deswegen hätte, dann hätte ich den falschen Job. Als Finanzbürgermeister und Chef einer Kämmerei braucht man gute Nerven.

Wie bekommt der Normalbürger die Haushaltssperre in seinem alltäglichen Leben zu spüren?

Das kommt ganz darauf an, in welchen Bereichen er mit der Stadt zu tun hat. Wenn