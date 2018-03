Das Leben in Balance halten

KREIS ESSLINGEN: Zum ersten Mal bietet die AOK Neckar-Fils ein umfassendes Programm zur Vorbeugung psychischer Erkrankungen an

(gvl) - Wer seinen Körper fit halten will, achtet auf Ernährung und Sport. Doch wie die Psyche gesund bleibt und das Leben mit all seinen Alltagsproblemen nicht nur irgendwie, sondern gut bewältigt werden kann, das ist vielen nicht gewärtig. Dabei will die AOK Neckar-Fils mit „Lebe Balance“ helfen, einem Präventionsprogramm zur psychischen Gesundheit. Was es damit auf sich hat, erfahren Interessierte am Montag, 11. November, ab 19 Uhr bei einer Informationsveranstaltung im Alten Rathaus in Esslingen.