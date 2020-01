Feste feiern können Esslinger ziemlich gut. Deswegen werden sich Stadtbewohner und Gäste wieder fleißig am Fest- und Veranstaltungskalender entlang hangeln - im Zentrum, in den Stadtteilen, auf der Burg. Die Ankerpunkte: Das Erdbeer- und Klimafest, das Bürgerfest und das Sommerfest, bei dem man auch in diesem Jahr davon ausgehen kann, dass man ihm nicht anmerkt, nur eine Art Übergangsfest zu sein. Wenn es vorbei ist, werden die Planungen für den offiziellen Nachfolger des Zwiebelfestes 2021 beginnen. Bevor das Jahr zu Ende ist, kommt aber noch der Weihnachtsmarkt. Auch kulturell wird es in Esslingen erstklassig weitergehen. Auch kulturell spielt Esslingen Bundesliga: Die Landesbühne, die LesART oder das Landesjazzfestival im Herbst werden viele Menschen veranlassen, von weit her den Weg in die Stadt zu finden. Quelle: Texte Johannes M.Fischer

Die Stadt muss mit 27 Millionen Euro weniger auskommen als ursprünglich geplant, weil die Gewerbesteuern nicht so fließen wie in den vergangenen Jahren. Dennoch weist der Haushalt einen Überschuss aus. Das bedeutet: 2020 wird zwar sehr viel stärker aufs Geld geschaut als in den Jahren zuvor. Die wichtigsten Projekte sind aber nicht in Gefahr, es soll auch keine gravierenden Abstriche geben bei den üblichen Verdächtigen in solchen Zeiten, also der Kultur und den Vereinen. Das funktioniert allerdings nur aufgrund einer Kreditaufnahme in Höhe von 60 Millionen Euro für die kommenden fünf Jahre. Quelle: Texte Johannes M.Fischer

Das leidige Verkehrsthema wird den Esslingern erhalten bleiben. Im Fokus: die monatelange Vollsperrung der Geiselbachstraße ab März. Das bedeutet im Norden verstärkte Staugefahr in den Hauptverkehrszeiten. Um den Verkehr am Laufen zu halten und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass der öffentliche Nahverkehr weiterhin halbwegs pünktlich fährt, hat sich die Stadt etwas einfallen lassen. Die Rotenackerstraße, Wielandstraße und Mülbergerstraße bekommen eine kombinierte Bus- und Fahrradspur. Das ist auch gut für Fahrradfahrer. Allerdings gibt es Proteste unter den Anwohnern. Unter anderem, weil rund 60 öffentliche Stellplätze für Autos wegfallen. Weiter gewerkelt wird auch an der Vogelsangbrücke - vermutlich über das gesamte Jahr. Quelle: Texte Johannes M.Fischer

Wohnen ist das ganz große Thema in Esslingen. Es ist nicht damit zu rechnen, dass Mieten und Immobilienpreise sinken - eher umgekehrt. Das ist vor allem für Menschen tragisch, deren Löhne nicht so hoch sind, die aber für die Betriebe der Stadt wichtige Dienste tun. Es gibt eine Reihe von Wohnungsbauprojekten in der Stadt. Die Stadt ist bemüht, bei einer bestimmten Anzahl von Wohnungen die Mieten relativ niedrig zu halten. Gebaut wird unter anderem in Weil und Oberesslingen. Auch die Weststadt wächst weiter. Der Bau der neuen Hochschule wird auch vorangetrieben - aber zunächst noch weitgehend unsichtbar in den Büros der Planer. Quelle: Texte Johannes M.Fischer

Im Januar wird es eine Vorentscheidung geben zur Stadtbücherei, die nach einer Entscheidung des vergangenen Jahres am angestammten Ort im Pfleghof verbleiben soll. Ende des Monats tagt das Preisgericht und nimmt Stellung zu den Entwürfen der Architekten. Bis die Bauarbeiter anrücken, wird es aber noch etwas dauern. Baubeginn ist vermutlich erst in zwei Jahren. Gebaut wird dagegen an einem anderen wichtigen Seelengebäude der Esslinger: am Dicken Turm. Zu Ende des Jahres soll die Burgstube saniert sein. Quelle: Texte Johannes M.Fischer

Die Esslinger bleiben fleißig und voraussichtlich auch erfolgreich. Zwar gab es in vergangenen Jahr immer mal wieder Berichte von Konjunktureintrübungen und Kurzarbeit, und auch die Mindereinnahmen bei den Gewerbesteuern sind ein deutlicher Fingerzeig. Aber es gibt keinen Grund, in Katzenjammer zu verfallen. In der neuen CO₂-neutralen Batteriefabrik des Mercedes-Benz Werks in Brühl entstehen Hunderte neuer Arbeitsplätze. Quelle: Texte Johannes M.Fischer

Das Wohnzimmer der Stadt mit seinen mehr als 800 Baudenkmalen wird sich weiterentwickeln. In diesem Jahr wird ein längerfristiger Plan für die Entwicklung der Innenstadt ausgetüftelt. Zudem fördert die Stadt die Verknüpfung von Kauferlebnis und Onlinehandel. Für das Projekt „Online Handel(n)“ greift Esslingen unter anderem auf Zuschüsse von außen zurück. Ein besonderes Auge hat Esslingen 2020 auf die Küfer- und die Ritterstraße. Letztere soll Fußgängerzone werden, erstere eine Art Gründermeile für Kreative. Quelle: Texte Johannes M.Fischer