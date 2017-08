Eineinhalb Stunden, bevor die „Jedermann“-Vorstellung auf dem Salzburger Domplatz beginnt, sitzt Christoph Franken in der Maske. Der 39-jährige Schauspieler, der in Esslingen aufgewachsen ist, spielt den Mammon. Am ganzen Körper wird er mit Goldfarbe eingesprüht. Dazu trägt er ein Kostüm mit Kettenhemd. Golden schimmern lange, zarte Fransen an den Armen. Mit feinem Gespür für die Widersprüchlichkeit der Figur im Stück Hugo von Hofmannsthals haben die Kostümbildner Renate Martin und Andreas Donhauser die Verkörperung der Geldgier ausgestattet.

