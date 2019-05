EsslingenKnapp und knackig: So hat Schulleiterin Regine Kälber die Erwartungen formuliert, mit denen die Lehrer, Eltern- und Schülervertreter am Mittwochmittag zu der von der Stadt organisierten Informationsrunde in der PCB-belasteten Realschule Oberesslingen (RSO) zusammengekommen sind. Kälber: „Wir erwarten uns eine verständliche Präsentation der Ergebnisse bis hin zum Grad der gesundheitlichen Belastung für die Betroffenen und Klarheit über die Sanierung des Schulhauses. Zudem wollen wir, dass das Hochhaus, in dem bislang nicht gemessen wurde, nicht vergessen wird.“

Draußen vor der Tür hatten Vertreter von FÜR Esslingen bereits Flugblätter