EsslingenEsslingen – Bereits zum 45. Mal richtet die Stadt Esslingen in der historischen Altstadt das traditionelle Bürgerfest aus. Rund 80 Vereine und Gruppen präsentieren ihre Arbeit und zeigen den Besucherinnen und Besuchern die Vielfalt des Vereinslebens in der Stadt. Das große Stadtfest hat seinen Ursprung in der Feier zur Einweihung der Vogelsangbrücke im Jahre 1973 und findet seit 1974 jährlich statt, getragen von den engagierten Menschen in Organisationen, Einrichtungen und Initiativen.

Am Samstag, 7. Juli, um 10 Uhr, und Sonntag, 8. Juli, um 11 Uhr, öffnen die Stände der Vereine, Organisationen und Einrichtungen und laden die