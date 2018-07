EsslingenWenn ein Verwaltungsdirektor nach 27 Jahren das Klinikum Esslingen in den Ruhestand verlässt, dann kann man vom Ende einer Ära sprechen.“ Das hat Bernd Sieber, Geschäftsführer am Klinikum Esslingen, bei der Verabschiedung des Verwaltungsdirektors Wolfgang Hanselmann gesagt.

Dieser hatte am 31. Dezember 1999 seinen Dienst am Klinikum angetreten und lenkte seither maßgeblich die Geschicke des Hauses mit. Vor allem, und dies attestierten ihm alle Redner, war er in all den Jahren für die Bautätigkeiten am Haus zuständig, trieb sie voran und sorgte dafür, dass das Haus in einem modernen und baulich guten Zustand sei. „Herr Hanselmann kennt wie