EsslingenRund 200 Gäste wollten sich am Dienstag die Eröffnung des sogenannten Wohncafés in der Stuttgarter Straße 41 in der Pliensauvorstadt nicht entgehen lassen. „Das zeigt uns, dass die Leute Interesse haben“, erklärt Rainer Böttcher, Vorsitzender der Flüwo. Die Baugenossenschaft stellt die Räumlichkeiten für den Nachbarschaftstreff, der Menschen aller Generationen einen Raum bieten soll, mehr Gemeinschaft zu erleben. In Kooperation mit dem Wohnungsunternehmen Esslinger Wohnungsbau, der Baugenossenschaft Esslingen und dem Verein Integrative Wohnformen hat sie das Café, das sich in erster Linie an die Mieter der drei Wohnungsunternehmen richtet,